Эскорт работа 100% надёжные вакансии девушкам

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Правда про ЭСКОРТ. Шейхи. Русские олигархи| Ксюша Манекен. Ходят слухи #78 01:10:35

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Но сложность заключается в том что минимум 90% из них это сомнительные вакансии подозрительных организаций предлагающих эскорт досуг.

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Многие мои подруги мечтают стать элитными эскортницами, потому что это престижная профессия и сокровенное желание каждой молодой женщины. Но проблема в том что лишь единицам удаётся найти проверенную работу в эскорте. Минимум 90% предлагаемых объявлений это уловки мошенников и опасных сутенеров.

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