Анна Свиридова
Надёжный вход на интимсити
Важное сообщение все пользователям популярного секс сообщества интимсити на котором 80% проституток Москвы размещают анкеты. Недавно три индивидуалки из telegram группы стали жертвами мошенников. Чтобы никто не повторил их ошибку, решила поделиться этой историей.
Суть происшествия!
Участницы нашей телеграмм группы болталка, в очередной раз пытались зайти на intimcity nl в обход блокировки. Естественно использовали кнопку с помощью которой найти рабочие зеркала.
Пытаясь обойти блокировку можно пострадать от мошенников
В поиске Yandex или Google отыскали ранее не известную веб страницу с кнопкой, с её помощью попали на интим сити.
Вскоре у двоих своровали крупную сумму денег из банковской карты. У третьей поживиться не было чем, по этому скачали личную информацию, опубликовав в открытом доступе.
Рекомендую ознакомиться с видео инструкцией и увидеть как выглядят примеры уловки злоумышленников.
Кроме того
Проверенный вход на intimcity в обход блокировки Роскомнадзора
После данного инцидента специально для девочек создала безопасный вход на официальный сайт intimsity! Каждая желающая 24/7 по указанной ниже ссылке может без риска переходить эскорт портал.
Чтобы не наступить на грабли, посещай исключительно авторитетные площадки. Даже если оказался на подозрительной странице, НЕ НАЖИМАЙ URL!
Рекомендую ознакомиться с видео инструкцией и увидеть как выглядят примеры уловки злоумышленников.
Чтобы немедленно открыть intim city без риска для личной безопасности и конфиденциальности, ЗАХОДИ на страничку блога "Шпаргалка Эскортницы".
Главный вывод:
Правильное решение в сложившейся ситуации это немедленно покинуть потенциально опасное место!