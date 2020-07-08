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Надёжный вход на интимсити

Важное сообщение все пользователям популярного секс сообщества интимсити на котором 80% проституток Москвы размещают анкеты. Недавно три индивидуалки из telegram группы стали жертвами мошенников. Чтобы никто не повторил их ошибку, решила поделиться этой историей.

Новый вход на intimsity

Суть происшествия!

Участницы нашей телеграмм группы болталка, в очередной раз пытались зайти на intimcity nl в обход блокировки. Естественно использовали кнопку с помощью которой найти рабочие зеркала.

Пытаясь обойти блокировку можно пострадать от мошенников

В поиске Yandex или Google отыскали ранее не известную веб страницу с кнопкой, с её помощью попали на интим сити.

Вскоре у двоих своровали крупную сумму денег из банковской карты. У третьей поживиться не было чем, по этому скачали личную информацию, опубликовав в открытом доступе.

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Как нельзя входить на intimcity по кнопке пытаясь обойти блок 00:08

Кроме того

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После данного инцидента специально для девочек создала безопасный вход на официальный сайт intimsity! Каждая желающая 24/7 по указанной ниже ссылке может без риска переходить эскорт портал.

Чтобы не наступить на грабли, посещай исключительно авторитетные площадки. Даже если оказался на подозрительной странице, НЕ НАЖИМАЙ URL!

Рекомендую ознакомиться с видео инструкцией и увидеть как выглядят примеры уловки злоумышленников.

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Главный вывод: